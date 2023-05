Pasveer al maanden in de wachtkamer bij Ajax

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Remko Pasveer Ⓒ ANP/HH

Al geruime tijd geleden bereikte Remko Pasveer een mondeling akkoord met Ajax over een derde seizoen in Amsterdam. De afspraken zouden vervolgens op papier worden gezet, maar daarna is het stil geworden van de zijde van Ajax, waardoor de 39-jarige tweede doelman nu al meer dan twee maanden in de wachtkamer zit.