Japanse olympiërs krijgen voorrang bij coronavaccinaties

08:54 uur: De Japanse overheid is van plan om alle Japanse deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen komende zomer in Tokio met voorrang te vaccineren tegen het coronavirus. Dat melden diverse Japanse media. Een bevestiging door de olympische organisatie of het Japans olympisch comité ontbreekt nog.

Volgens twee Japanse kranten kunnen 2500 sporters en coaches rekenen op tijdige vaccinatie. De Japanse sportbonden zouden de hele campagne moeten coördineren en controleren.

De Japanse regering heeft onlangs nog ontkend dat er plannen zijn om de Japanse olympiërs vroegtijdig te vaccineren. Tot dusver komen alleen nog ouderen en werknemers in de medische sector in aanmerking voor inenting. Er is in Japan nog geen tijdschema opgesteld voor de hele bevolking.

De Japanse regering krijgt veel kritiek voor het trage verloop van de vaccinatiecampagne tot dusver. De noodtoestand vanwege het coronavirus is eind vorige week voor vier regio's verlengd en met twee prefecturen uitgebreid.

Over een kleine tien weken moeten de Olympische Spelen in Tokio beginnen. Een flinke meerderheid van de Japanse bevolking is volgens recente onderzoeken tegen het doorgaan van het mondiale evenement in de huidige pandemie. De olympische organisatie en het IOC blijven echter benadrukken dat de Spelen veilig en solide afgewerkt kunnen worden, dankzij onder meer strenge gedragsprotocollen en een aanhoudende stijging van het aantal gevaccineerde deelnemers.

08:53 uur: De basketballers van Miami Heat hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg uit Florida versloeg concurrent Boston Celtics met 129-121. Met nog drie wedstrijden te spelen in de reguliere competitie kan Miami Heat in de Eastern Conference niet lager meer eindigen dan de zesde plek. Nummer 7 Boston Celtics kan via een tussenronde (play-in) zich nog wel plaatsen voor de play-offs om de NBA-titel.

Tyler Herro blonk uit bij de Heat met 24 punten en 11 rebounds. Ook Duncan Robinson en Bam Adebayo waren ieder met 22 punten goed op schot. Kemba Walker was topscorer van de Celtics met 36 punten.

Miami Heat heeft zich voor de vierde keer in de laatste zes seizoenen geplaatst voor de play-offs. Vorig jaar haalde de club de NBA-finale. Daarin was Los Angeles Lakers te sterk.

Indiana Pacers versloeg in eigen stadion Philadelphia 76ers met 103-94 en stelde daarmee deelname veilig aan de play-inns. Voor de thuisploeg waren Caris LeVert (24 punten) en Domantas Sabonis (16 punten, 15 assists en 13 rebounds) goed op dreef.

Sacramento Kings behaalde de zesde zege in de laatste zeven duels en mag daardoor nog hopen op een verlenging van het seizoen. De nummer 12 van de Western Conference was met 122-106 te sterk voor Oklahoma City Thunder. Terence Davis was de beste schutter bij de thuisclub met 27 punten.