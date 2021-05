Sport Kort: Paris Saint Germain bereikt finale Franse beker vanaf de stip

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Paris Saint Germain bereikt finale Franse beker vanaf de stip

23.53 uur: Paris Saint-Germain heeft de finale van het bekertoernooi in Frankrijk bereikt. De ploeg van Mauricio Pochettino versloeg Montpellier na strafschoppen: 6-5. De tegenstander in de finale is de winnaar van de andere halve finale tussen het verrassende GFA Rumilly Vallières en AS Monaco.

De reguliere speeltijd in Montpellier eindigde in 2-2. Kylian Mbappé zette de bezoekers uit Parijs twee keer op voorsprong. Gaëtan Laborde maakte op slag van rust gelijk. Andy Delort deed dat in de slotfase. Daarna volgden meteen strafschoppen, waarbij beide ploegen vijf keer wisten te scoren. Junior Sambia miste voor Montpellier, waarop Moise Kean de winnende binnenschoot voor PSG.

In de andere halve finale speelt AS Monaco donderdag bij GFA Rumilly Vallières, uit het bij de Zwitserse grens gelegen plaatsje Rumilly. De club is de nummer elf uit het Championnat National 2C, het vierde niveau in Frankrijk.

Voetbal: Publiek keert terug in enkele stadions Spaans voetbal

22.30 uur: Vanaf komend weekend mogen sommige clubs uit de hoogste afdeling van het Spaanse voetbal weer publiek toelaten in de stadions. Dat wel onder strikte toepassing van de coronaregels. De Spaanse regering vindt dat weer verantwoord.

Het gaat om maximaal 5000 fans in regio's waar de pandemie voldoende is teruggedrongen. Dat geldt in elk geval komend weekeinde voor de wedstrijden tussen Valencia en Eibar en Villarreal en Sevilla.

Er zijn nog twee speelronden te gaan in La Liga.

Voetbal: Voormalig Manchester United-speler Valencia stopt met voetballen

22.29 uur: Antonio Valencia (35), voormalig speler van Manchester United, stopt met voetballen. Valencia, in zijn toptijd aanvoerder van United en de nationale elf van Ecuador, heeft voortdurend last van een blessure aan een voet, zo liet hij weten.

Valencia staat nu nog onder contract bij Queretaro in Mexico. "Ik stop ermee", liet hij weten. "Queretaro was mijn laatste club. Ik was graag nog een paar jaar doorgegaan, maar mijn lichaam staat het niet meer toe."

Valencia speelde tussen 2009 en 2019 bijna 250 wedstrijden voor Manchester United. Hij kwam daarnaast tot 99 interlands.

Voetbal: Hertha BSC pakt belangrijke zege tegen Schalke 04

22.28 uur: Hertha BSC heeft kostbare punten in de strijd tegen degradatie gepakt door de inhaalwedstrijd bij het reeds gedegradeerde Schalke 04 te winnen. In Gelsenkirchen wonnen de Berlijners met 2-1.

Hertha stijgt door de zege naar de veilige dertiende plaats met 34 punten. Dat zijn vijf punten meer dan nummer 17 1. FC Köln en drie punten meer dan Arminia Bielefeld en Werder Bremen. In de Duitse Bundesliga zijn nog twee speelronden.

Schalke 04, dat startte met Klaas-Jan Huntelaar, kwam al in de 6e minuut op voorsprong via Amine Harit. Dedryck Boyata maakte al snel weer gelijk voor Hertha, waar Javairô Dilrosun in de basis stond en Deyovaisio Zeefuik op de bank bleef. Een kwartier voor tijd bezorgde invaller Jessic Ngankam Hertha het tweede doelpunt. Schalke, waar Huntelaar werd gewisseld, kon niet meer gelijkmaken.

Invaller Dodi Lukebakio van Hertha moest vlak voor tijd met zijn tweede gele kaart van het veld.

Voetbal: Zweedse aanvaller Forsberg tot 2025 bij RB Leipzig

22.28 uur: Emil Forsberg heeft zijn contract bij RB Leipzig verlengd tot juli 2025. De Zweedse international had nog een contract tot medio 2022 bij de club uit de Bundesliga.

Eerder hadden Willi Orban, Tyler Adams en Peter Gulacsi hun contracten al verlengd bij de Duitse club. Bij Leipzig staat ook Justin Kluivert onder contract. De club legde dit voorjaar Ajax-aanvaller Brian Brobbey voor vier jaar vast.

RB Leipzig speelt donderdag de finale van de Duitse beker tegen Borussia Dortmund.

Wielrennen: Duitse wielrenner Bauhaus wint eerste rit Ronde van Hongarije

22.27 uur: De sprinter Phil Bauhaus heeft de eerste rit in de Ronde van Hongarije op zijn naam geschreven De Duitser van Bahrain-Victorious was de snelste na 173 kilometer tussen Siofok en Kaposvar en versloeg in de sprint de Italiaan Jakub Mareczko en de Belg Jordi Meeus. Olav Kooij van Jumbo-Visma finishte als zevende.

Jumbo-Visma zou aanvankelijk sprinter Dylan Groenewegen zijn rentree laten maken in de Ronde van Hongarije. De ploeg besloot echter de sprinter toch in te zetten in de Giro d'Italia. Mike Teunissen maakt in de vijfdaagse rittenkoers wel zijn rentree. De wielrenner miste na een val tijdens een hoogtestage zijn gehele voorjaar door een spierblessure.

Zeilen: Heiner sluit WK af als nummer acht

22.26 uur: Zeiler Nicholas Heiner is bij het WK zeilen in de Finn-klasse voor de kust van Porto op de achtste plaats geëindigd. De Nederlander verbeterde zich daarmee vier plaatsten ten opzichte van de voorlaatste dag. De Nieuw-Zeelander Andy Maloney won in de Portugese stad.

Heiner heeft zich al geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio.

Voetbal: Spaanse arbiter in Champions League, Fransman fluit Europa League

22.21 uur: De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz is door de Europese voetbalbond UEFA aangesteld om de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea te fluiten. De finale wordt gespeeld op zaterdagavond 29 mei om 21.00 uur.

De Engelse eindstrijd staat nog gepland in Istanbul, maar Turkije is door Groot-Brittannië aangemerkt als hoogrisicogebied vanwege corona. Daardoor kunnen reizigers uit Engeland de finale niet bijwonen. Mogelijk wordt de finale verplaatst naar Portugal. De UEFA maakt de precieze locatie binnenkort bekend.

De Franse arbiter Clément Turpin leidt de finale in de Europa League tussen het Engelse Manchester United en Villarreal uit Spanje. Die finale wordt op woensdag 26 mei om 21.00 uur gespeeld in de Poolse stad Gdansk. Paul van Boekel zal samen met de Franse collega's Jérôme Brisard en Benjamin Pages videoscheidsrechter François Letexier uit Frankrijk assisteren.

Voetbal: bondscoach Van de Looi langer bij Jong Oranje

14:30 uur Coach Erwin van de Looi van Jong Oranje blijft bij de KNVB. De 49-jarige trainer heeft zijn contract met de voetbalbond met twee jaar verlengd. Hij blijft nu tot en met de EK-kwalificatiecyclus voor het EK in 2023 in functie. De nieuwe verbintenis wordt automatisch verlengd als Jong Oranje het EK in Roemenië en Georgië haalt. Het contract van assistent-trainer Marcel Groninger is met dezelfde periode verlengd.

Van de Looi is sinds 1 juli 2018 in dienst van de KNVB. Sinds hij als hoofdtrainer voor de groep staat, boekte Jong Oranje 15 overwinningen, 4 remises en 3 nederlagen. Na de overwinning op Wit-Rusland op 15 november 2020 verbrak Van de Looi met Jong Oranje het record van meeste overwinningen op rij. Dit record staat nu op twaalf.

Mede dankzij deze zegereeks plaatste Jong Oranje zich voor het eerst sinds 2013 weer voor een EK. In maart bereikte Jong Oranje de kwartfinales van deze eindronde, met Jong Frankrijk op 31 mei als tegenstander.

Japanse olympiërs krijgen voorrang bij coronavaccinaties

08:54 uur: De Japanse overheid is van plan om alle Japanse deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen komende zomer in Tokio met voorrang te vaccineren tegen het coronavirus. Dat melden diverse Japanse media. Een bevestiging door de olympische organisatie of het Japans olympisch comité ontbreekt nog.

Volgens twee Japanse kranten kunnen 2500 sporters en coaches rekenen op tijdige vaccinatie. De Japanse sportbonden zouden de hele campagne moeten coördineren en controleren.

De Japanse regering heeft onlangs nog ontkend dat er plannen zijn om de Japanse olympiërs vroegtijdig te vaccineren. Tot dusver komen alleen nog ouderen en werknemers in de medische sector in aanmerking voor inenting. Er is in Japan nog geen tijdschema opgesteld voor de hele bevolking.

De Japanse regering krijgt veel kritiek voor het trage verloop van de vaccinatiecampagne tot dusver. De noodtoestand vanwege het coronavirus is eind vorige week voor vier regio's verlengd en met twee prefecturen uitgebreid.

08:53 uur: De basketballers van Miami Heat hebben zich verzekerd van deelname aan de play-offs in de NBA. De ploeg uit Florida versloeg concurrent Boston Celtics met 129-121. Met nog drie wedstrijden te spelen in de reguliere competitie kan Miami Heat in de Eastern Conference niet lager meer eindigen dan de zesde plek. Nummer 7 Boston Celtics kan via een tussenronde (play-in) zich nog wel plaatsen voor de play-offs om de NBA-titel.

Tyler Herro blonk uit bij de Heat met 24 punten en 11 rebounds. Ook Duncan Robinson en Bam Adebayo waren ieder met 22 punten goed op schot. Kemba Walker was topscorer van de Celtics met 36 punten.

Miami Heat heeft zich voor de vierde keer in de laatste zes seizoenen geplaatst voor de play-offs. Vorig jaar haalde de club de NBA-finale. Daarin was Los Angeles Lakers te sterk.

Indiana Pacers versloeg in eigen stadion Philadelphia 76ers met 103-94 en stelde daarmee deelname veilig aan de play-inns. Voor de thuisploeg waren Caris LeVert (24 punten) en Domantas Sabonis (16 punten, 15 assists en 13 rebounds) goed op dreef.

Sacramento Kings behaalde de zesde zege in de laatste zeven duels en mag daardoor nog hopen op een verlenging van het seizoen. De nummer 12 van de Western Conference was met 122-106 te sterk voor Oklahoma City Thunder. Terence Davis was de beste schutter bij de thuisclub met 27 punten.