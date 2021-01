Boksbond benoemt Rudi Lubbers tot bondsridder

„Een historische plek, hier stond de wieg van vele bokskampioenen”, zegt Van der Vorst. „Een passende locatie voor een oud-bokser die enorm veel respect en waardering verdient voor zijn boksloopbaan.”

Deze week verschijnt een biografie over het turbulente leven van Lubbers, die van de partij was op twee Olympische Spelen en in 1973 overeind bleef tegen Muhammad Ali. De bokser uit Heerhugowaard bleef in Jakarta twaalf ronden staan tegen de bekendste bokser aller tijden, maar verloor op punten.

De veelvoudig Nederlands kampioen in het halfzwaargewicht en zwaargewicht, die in ruim 140 partijen nooit van een landgenoot verloor, ging na zijn sportloopbaan verder als door Europa trekkende kermisexploitant. Het leven van Lubbers veranderde toen hij in Portugal werd opgepakt op verdenking van hasjsmokkel. De bokser, die altijd heeft ontkend, zat acht jaar in de gevangenis en probeerde daarna zijn leven op te pakken. In Nederland lukte hem dat niet en daarom vertrok hij naar Bulgarije.

Rudi Lubbers krijgt een rechtse hoek van Mohammed Ali in een gevecht dat over de volle 12 ronden ging. Ⓒ ANP

De makers van het tv-programma Andere Tijden Sport zochten Lubbers daar enkele jaren geleden op. Ze troffen een onverzorgde en kwetsbare man aan, die zei zijn kinderen en kleinkinderen te missen. Lubbers leefde met zijn vrouw en zo’n twintig zwerfhonden in een caravan zonder de nodige voorzieningen. De tv-uitzending maakte veel los. Zo startte oud-wielrenner Rini Wagtmans een hulpactie, omdat hij bang was dat Lubbers in de koude Bulgaarse winter zou overlijden.

De oud-bokser keerde terug naar Nederland en woont nu in een aanleunwoning in Amsterdam. „De komst van zijn biografie is een prachtig moment om Rudi Lubbers te benoemen tot bondsridder”, zegt Van der Vorst. „Hij is een enorme ambassadeur voor het Nederlandse boksen geweest. Voor zijn gewicht bokste hij heel technisch en verzorgd. Pure reclame voor onze bokssport.”

Lubbers komt in een rijtje te staan met onder anderen Arnold Vanderlyde, Orhan Delibas en Nouchka Fontijn.