Nieuwe domper Woods: golfcrack moet British Open missen

De 47-jarige Woods moest eerder dit jaar bij de Masters op Augusta in de derde ronde afhaken vanwege een peesplaatontsteking onder zijn voet. Dat kwam door zijn verzwakte rechterbeen dat werd verbrijzeld bij een zwaar ongeval in 2021. Hij liep in dat jaar bij een ongeluk met zijn auto meerdere beenbreuken op. Door het ongeluk stond Woods veertien maanden aan de kant.

Woods won het British Open drie keer: in 2000, 2005 en 2006. The Open, in Liverpool gehouden, begint op 20 juli.