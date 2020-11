UCI bevestigt: Dylan Groenewegen negen maanden geschorst na horrorcrash in Polen

De sprinter van Jumbo-Visma wordt gestraft omdat hij op 5 augustus in de sprint van de eerste etappe in de Ronde van Polen collega-sprinter en landgenoot Fabio Jakobsen de hekken inreed. Die raakte daarbij ernstig gewond.

De UCI, de internationale wielerunie, meldt dat Groenewegen heeft toegegeven dat hij van zijn lijn was afgeweken en een overtreding van de UCI-reglementen heeft begaan. De wielrenner heeft meegewerkt aan het onderzoek en heeft de schorsing tot 7 mei geaccepteerd, meldt de wielerfederatie.

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma reageerde eerder al, toen hij werd geconfronteerd met de geruchten over de forse schorsing, gelaten: „Als dat waar is, betekent dat een flinke klap. We hebben Dylan, een van onze kopmannen, al bijna het hele seizoen 2020 moeten missen. Het gaat erom dat Fabio volledig is hersteld, dat Dylan het een plek kan geven, de bladzijde kan omslaan en weer vrij naar de toekomst kan kijken. Want het moge duidelijk zijn: het is voor iedereen een superzware tijd. We moeten allemaal weer verder kunnen.”

Er volgen verder bij Jumbo-Visma geen interne disciplinaire maatregelen tegen Groenewegen. „Die zijn er in feite nu al, omdat Dylan sinds Polen geen wedstrijd meer heeft mogen rijden van ons. We gaan hem zeker niet dubbel straffen”, aldus Zeeman.