El Ghazi doorstaat keuring bij PSV

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy is blij met de komst van El Ghazi, die zijn mogelijkheden in de aanval vergroot. ,,Hij kan goed op links spelen, als spits en vanaf rechts. Hij is met zijn kwaliteiten een fantastische toevoeging, die we hoog inschatten.”

De uit Barendrecht afkomstige El Ghazi doorliep de jeugdopleidingen van BVV Barendrecht, Feyenoord, Spartaan’20 en Sparta alvorens hij terechtkwam bij Ajax, waar hij in 2014 zijn debuut in de hoofdmacht beleefde. De aanvaller wist door te stoten naar Oranje, waarvoor hij tweemaal zou spelen, en werd in januari 2017 voor 7 miljoen euro verkocht aan het Franse LOSC Lille. Na een seizoen op huurbasis bij Aston Villa werd El Ghazi definitief overgenomen door de club uit Birmingham, die 9 miljoen euro voor hem neertelde. Vorig seizoen kwam hij weinig aan spelen toe en werd hij verhuurd aan Everton.

Bij PSV hoopt hij zijn carrière nieuw leven in te blazen. El Ghazi is de negende nieuwkomer bij PSV deze zomer na Luuk de Jong (Sevilla), Walter Benitez (OGC Nice), Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Guus Til (Spartak Moskou), Boy Waterman (OFI Kreta), Ki-jana Hoever (gehuurd van Wolverhampton Wanderers), Savio (gehuurd van Troyes), Jarrad Branthwaite (gehuurd van Everton).