Michel Butter stopt in januari: ’Niveau sluit niet aan bij ambitie’

„Het niveau sluit niet langer aan bij de ambitie”, zegt Butter op Twitter over zijn besluit. „In januari bij de Egmond Halve Marathon zwaai ik af en start een nieuw hoofdstuk in mijn leven.”

Butter werd Nederlands kampioen op de 5000 en 10.000 meter, de halve marathon (2008 en 2017) en de marathon (2011, 2018). Op de marathon heeft hij een persoonlijk record van 2.09,58 dat hij in 2012 liep in Amsterdam. Butter eindigde in 2017 als zesde bij de marathon van New York.