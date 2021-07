PSV doet ook op het veld goede zaken

Voetbal

Sarina Wiegman zeker van zege op VS: ’Ik blijf nog een paar wedstrijden bondscoach’

De Nederlandse voetbalsters voelen aan alles dat ze vrijdag op de Olympische Spelen in staat zijn om de Verenigde Staten eindelijk een keer te verslaan. ’Team USA’ was jarenlang ongenaakbaar, maar maakt in Japan een kwetsbare indruk. Zo begon de wereldkampioen het toernooi met een zware nederlaag te...