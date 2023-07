Vooruitblik zesde Tour-etappe: ’Ik ga hier voor Jonas Vingegaard’

De zesde etappe van de Tour voert het peloton in 144,9 kilometer van Tarbes naar Le Cambasque in de bergen boven Cauterets. De slotklim (Cauterets) stijgt in 16 kilometer met een gemiddelde van 5,4 procent naar de meet. Onderweg staan de bergreuzen Col d’Aspin en de Col du Tourmalet op het menu.

De Aspin stijgt in 12 kilometer met een gemiddelde van 6,5 procent en direct vanuit de afdaling volgt de Col du Tourmalet: 17,1 kilometer klimmen tegen een gemiddeld percentage van 7,3 procent. Via het dal gaat het daarna naar de slotklim Cauterets.

Echte bergrit

„Het is een echte bergrit. Dus ik ga hier voor Jonas Vingegaard”, laat Boogerd weten, die deze bergen kent. „De Tourmalet en de d’Aspin heb ik ook gedaan in zo’n rit. Die ander niet (Cauterets), maar in in zo’n koers is dat altijd moeilijk.”

Jonas Vingegaard. Ⓒ ANP/HH

Boogerd denkt dat ’Vinge’ weer goede zaken gaat doen, omdat het volgens hem lastig zal zijn voor een vluchtersgroep om weg te blijven. „Dat gaan ze onder controle houden. Ik hoop en verwacht Vingegaard.”

De Tour finishte eenmaal eerder in Le Cambasque, een skigebied ten westen van Cauterets. In 1989 klom Miguel Indurain er naar de zege. „En Richard Virenque won op nabijgelegen Les Crêtes”, aldus Boogerd.

