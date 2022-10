Real Madrid verspeelt punten tegen Girona

Real had midweeks in de Champions League verloren van RB Leipzig, maar is al zeker van een vervolg in de belangrijkste Europese competitie. Net als dinsdag ontbrak aanvaller Karim Benzema. Luka Modric en Federico Valverde keerden wel weer terug in het elftal van coach Carlo Ancelotti, dat weinig indruk maakte.

Bijna-goals

Voor rust raakten Rodrygo namens Real Madrid en Yangel Herrera namens Girona de paal. Het duurde tot de 70e minuut voordat Real de score opende. Vinícius Júnior tikte binnen op aangeven van Valverde. De ingevallen Marco Asensio zag zijn schot twee minuten later gekeerd door Girona-doelman Paulo Gazzaniga.

Bekijk ook: Barcelona ontsnapt dankzij Lewandowski in blessuretijd

Asensio was niet veel later ongelukkig toen een bal via zijn borst tegen zijn hand aan kwam. De VAR zag er een strafschop in, die werd benut door Cristhian Stuani.

Rood Kroos

Rodrygo leek puntenverlies in de 89e minuut nog te voorkomen, maar zijn treffer werd afgekeurd omdat Gazzaniga de bal net vast had toen de Braziliaan hem raakte. In de blessuretijd, iets langer dan 10 minuten, kreeg Toni Kroos nog zijn tweede gele kaart. De Duitser was in La Liga en de Bundesliga in 426 duels nooit eerder uit het veld gestuurd.