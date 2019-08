Willems op huurbasis naar Newcastle United

De overstap hing al een tijd in de lucht nadat Eintracht Frankfurt aangaf dat de Nederlander mocht vertrekken. De geruchten gingen dat Newcastle de nieuwe club werd van Willems en nu is de kogel door de kerk.

De Duitse club betaalde in 2017 no 5 miljoen euro voor hem aan PSV. Willems heeft bij Frankfurt nog een contract tot 2021, maar zal het seizoen 2019/2020 bij The Magpies doorlopen. Newcastle heeft wel een optie tot koop bedongen.

„Hij brengt veel ervaring met zich mee en ik ben blij dat hij nu hier is”, zegt trainer Steve Bruce over de kersverse aanwinst van Newcastle op het clubkanaal. „Hij heeft op het hoogste niveau gespeeld en met zijn linkerbeen geeft hij ons extra opties aan die zijde.”