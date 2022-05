Sport Kort: Corona blijft sport in Azië kwellen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Aziatische Spelen in China jaar uitgesteld om corona

11.05 uur: De Aziatische Spelen in de Chinese stad Hangzhou worden met een jaar uitgesteld vanwege de opleving van het coronavirus in China. Het vierjaarlijkse evenement zou dit jaar van 10 tot en met 25 september plaatsvinden.

De beslissing is genomen door het OCA, het olympisch comité van Azië, „na zorgvuldige afweging door alle belanghebbenden van de grootte van de Spelen en de situatie van de pandemie.” Vorige maand werd nog besloten dat het evenement ondanks het toenemende aantal besmettingen wel door zou gaan in 2022.

De meeste internationale sportevenementen in China zijn opgeschort sinds de uitbraak van de coronapandemie, op de Olympische Winterspelen in Beijing na. Die vonden in februari plaats in een strenge ’biobubbel’. Kort na afloop van die Spelen kreeg metropool Shanghai te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown. Hangzhou ligt op zo’n 200 kilometer van Shanghai.

Australië had vorige week al laten weten geen atleten naar de Aziatische Spelen te sturen.

Arsenal verlengt contract hoofdtrainer Arteta

11.06 uur: Arsenal heeft het contract van hoofdtrainer Mikel Arteta verlengd. De 40-jarige oud-speler van de club ligt nu tot en met het seizoen 2024-2025 vast in Londen. Zijn oude verbintenis liep tot de zomer van 2023.

„We willen de club naar een hoger niveau tillen en echt concurreren met de topteams. Daarvoor moeten we in de Champions League spelen. We moeten in staat zijn om het team te laten ontwikkelen en onze spelers beter te maken”, zei Arteta, die in december 2019 in dienst trad bij Arsenal. Hij volgde toen Unai Emery, inmiddels succesvol bij Villarreal, op.

Arsenal staat op de vierde plek in de Premier League en heeft plaatsing voor de Champions League in eigen hand. Dit seizoen speelde Arsenal geen Europees voetbal na de teleurstellende achtste plaats van vorig seizoen.

Ook het contract van Jonas Eidevall, de hoofdtrainer van de voetbalsters van Arsenal, werd verlengd. De 39-jarige Zweed ligt nu tot medio 2024 vast. Vivianne Miedema staat onder contract bij Arsenal.