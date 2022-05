Sport Kort: Wesley Koolhof bereikt halve finales dubbelspel Madrid

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Belg Taminiaux sprint naar zege in Vierdaagse Duinkerke

17.57 uur: Lionel Taminiaux heeft de vierde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De Belg van Alpecin-Fenix was de beste in de massasprint na 174,8 kilometer tussen Mazingarbe en Aire-sur-la-Lys. Hij bleef de Pool Stanislaw Aniolkowski en zijn landgenoot Gerben Thijssen voor.

Arvid de Kleijn eindigde als vijfde en Bram Welten als zesde. Nils Eekhof zat met de negende plaats ook nog in de top 10.

De Kleijn raakte de leiderstrui in de Vierdaagse van Duinkerke kwijt aan Evaldas Siskevicius. De Litouwer van Go Sport heeft door bonificatieseconden 1 seconde voorsprong op Thijssen en De Kleijn.

De Vierdaagse van Duinkerke duurt dit jaar zes dagen.

Wesley Koolhof bereikt halve finales dubbelspel in Madrid

17.05 uur: Wesley Koolhof heeft de halve finales in het dubbelspel bereikt op het masterstoernooi van Madrid. Koolhof won met de Brit Neal Skupski van de Bosniër Tomislav Brkic en de Serviër Nikola Cacic: 6-3 6-7 (6) 10-2.

Koolhof verloor recentelijk nog de finale van het graveltoernooi van Barcelona met Skupski. Voor een plek in de finale van het toernooi in Madrid moet hij het opnemen tegen de winnaar van de partij tussen de Duitse tennissers Kevin Krawietz en Andreas Mies en de Pool Hubert Hurkacz en de Amerikaan John Isner.

Demi Schuurs bereikte met haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk de halve finales in Madrid. Het duo versloeg de Amerikaanse tennissters Cori Gauff en Jessica Pegula 7-6 (5) 3-6 10-5. Schuurs en Krawczyk spelen later op vrijdag nog tegen het koppel Storm Sanders uit Australië en Shuai Zhang uit China.

EK indooratletiek in 2025 in Apeldoorn

15.50 uur: Het EK indooratletiek is in 2025 in Apeldoorn. Europese topatleten zijn dan tijdens een ’vierdaags topsportfeest’ van 13 tot en met 16 maart te zien in het Omnisport-centrum in de Gelderse stad, meldt de Atletiekunie. „Dit EK indooratletiek biedt een springplank voor Nederlands atletiektalent en bovendien een podium voor topatleten”, staat bij de bekendmaking.

Volgens Pieke de Zwart, directeur van de Atletiekunie, wordt het organiseren ’zonder twijfel een stevige klus’. „Maar we hebben absoluut de ambitie om een voor atleten, toeschouwers en media verrassend en spectaculair evenement te realiseren waarmee we echt het verschil maken in de sport.”

Medvedev maakt in aanloop naar Roland Garros rentree in Genève

13.33 uur: Daniil Medvedev maakt in aanloop naar Roland Garros zijn rentree op het graveltoernooi van Genève. De Russische nummer 2 van de wereld heeft een wildcard in ontvangst genomen voor het toernooi in Zwitserland.

De 26-jarige Medvedev onderging begin vorige maand een kleine operatie aan zijn rug. Hij dacht toen één tot twee maanden nodig te hebben om te herstellen. De Rus meldde zich af voor de masterstoernooien van Madrid en Rome.

Medvedev is niet welkom op Wimbledon, maar mag wel meedoen aan Roland Garros. Wimbledon nam het besluit zelf om Russische en Belarussische tennissers te weren, vanwege de oorlog in Oekraïne. Tennisbonden ATP en WTA laten de tennissers uit die landen wel deelnemen, maar onder de neutrale vlag. Medvedev doet volgende maand onder neutrale vlag ook mee aan het grastoernooi van Rosmalen.

Het toernooi van Genève begint op zondag 8 mei. Roland Garros begint een week later. Ook Tallon Griekspoor doet mee in Genève, waar Casper Ruud zijn titel gaat verdedigen.

Aziatische Spelen in China jaar uitgesteld om corona

11.05 uur: De Aziatische Spelen in de Chinese stad Hangzhou worden met een jaar uitgesteld vanwege de opleving van het coronavirus in China. Het vierjaarlijkse evenement zou dit jaar van 10 tot en met 25 september plaatsvinden.

De beslissing is genomen door het OCA, het olympisch comité van Azië, „na zorgvuldige afweging door alle belanghebbenden van de grootte van de Spelen en de situatie van de pandemie.” Vorige maand werd nog besloten dat het evenement ondanks het toenemende aantal besmettingen wel door zou gaan in 2022.

De meeste internationale sportevenementen in China zijn opgeschort sinds de uitbraak van de coronapandemie, op de Olympische Winterspelen in Beijing na. Die vonden in februari plaats in een strenge ’biobubbel’. Kort na afloop van die Spelen kreeg metropool Shanghai te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown. Hangzhou ligt op zo’n 200 kilometer van Shanghai.

Australië had vorige week al laten weten geen atleten naar de Aziatische Spelen te sturen.

Arsenal verlengt contract hoofdtrainer Arteta

11.06 uur: Arsenal heeft het contract van hoofdtrainer Mikel Arteta verlengd. De 40-jarige oud-speler van de club ligt nu tot en met het seizoen 2024-2025 vast in Londen. Zijn oude verbintenis liep tot de zomer van 2023.

„We willen de club naar een hoger niveau tillen en echt concurreren met de topteams. Daarvoor moeten we in de Champions League spelen. We moeten in staat zijn om het team te laten ontwikkelen en onze spelers beter te maken”, zei Arteta, die in december 2019 in dienst trad bij Arsenal. Hij volgde toen Unai Emery, inmiddels succesvol bij Villarreal, op.

Arsenal staat op de vierde plek in de Premier League en heeft plaatsing voor de Champions League in eigen hand. Dit seizoen speelde Arsenal geen Europees voetbal na de teleurstellende achtste plaats van vorig seizoen.

Ook het contract van Jonas Eidevall, de hoofdtrainer van de voetbalsters van Arsenal, werd verlengd. De 39-jarige Zweed ligt nu tot medio 2024 vast. Vivianne Miedema staat onder contract bij Arsenal.