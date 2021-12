Verrassend: olympisch kampioen Matthijs Büchli kiest voor avontuur op de weg

Büchli veroverde op de baan op de Olympische Spelen van Rio 2016 zilver op het sprintonderdeel keirin. Ook maakte hij afgelopen zomer deel uit van de ploeg die het goud won in Tokio op de teamsprint.

Büchli, partner van baanrenster en oud-schaatsster Laurine van Riessen, startte dit najaar al in de Ster van Zwolle en reed zijn eerste wegkoers bij de eliterenners uit. „Ik had al de nodige ervaring opgedaan bij de nieuwelingen en junioren. Het was mooi om na zeker tien jaar weer eens een echte wegwedstrijd te rijden. Het voelde als vanouds. Ik heb ervan genoten, ondanks het afzien”, vertelde Büchli. „Het is best spannend. Ik kan nog enorm verbeteren en weet nog niet waar mijn grenzen liggen.”

Büchli veroverde individueel één wereldtitel, op de keirin in 2019 in het Poolse Pruszkow. Dat was drie jaar nadat hij achter de Brit Jason Kenny als tweede was geëindigd op hetzelfde onderdeel op de olympische piste van Rio. „De afgelopen twaalf jaar als sprinter op de baan waren geweldig, maar ik ben het de laatste jaren ook eentonig gaan vinden. Dat gecombineerd met het behalen van vrijwel al mijn doelen, geeft mij het gevoel dat het cirkeltje voor mij als sprinter rond is. Ik kijk er naar uit om mijzelf om te vormen naar een duurrenner. Voornamelijk op de weg, maar ik kijk ook met een schuin oog naar de duuronderdelen op de baan”, aldus Büchli.

Corona houdt baanrensters Van Riessen en Braspennincx thuis

Baanwielrensters Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen ontbreken komend weekeinde in Londen waar de derde en de vierde wedstrijd uit de nieuwe reeks Track Champions League worden verreden. Beide sprintsters zijn deze week positief getest op het coronavirus en zitten inmiddels in quarantaine.

Ook Jeffrey Hoogland is er niet bij. Hij is de partner van Braspennincx. „Ik heb op dit moment wel wat symptomen, zoals een loopneus en hoofdpijn en ben een close-contact van Shanne. Hoewel ik zelf niet positief heb getest, heeft de ploegarts me afgeraden om af te reizen”, verklaarde Hoogland tegenover Eurosport.

Harrie Lavreysen reist wel af naar London, waar vrijdag en zaterdag wordt gereden. De Brabander, onder meer olympisch kampioen sprint en teamsprint, testte negatief. „In overleg met de ploegarts hebben we besloten dat we kunnen reizen. Gelukkig hebben we deze week niet samen getraind anders had ik niet naar Londen kunnen gaan”, meldde Lavreysen bij Eurosport.