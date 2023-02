Hij hoopt op tijd fit te zijn voor eerste F1-race Aston Martin-coureur Lance Stroll mist testdagen Bahrein door fietsongeluk

Lance Stroll Ⓒ ANP/HH

Lance Stroll zal de testdagen komende week in Bahrein gaan missen namens Aston Martin. De Canadese Formule 1-coureur was betrokken bij een ’klein fietsongeluk tijdens een training in Spanje’. Hij hoopt wel tijdig fit te zijn voor de eerste race, op 5 maart in Bahrein.