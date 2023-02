Drugovich vervangt Stroll bij Aston Martin in testdagen Formule 1

Lance Stroll zal de testdagen komende week in Bahrein gaan missen namens Aston Martin. De Canadese Formule 1-coureur was betrokken bij een ’klein fietsongeluk tijdens een training in Spanje’. Hij hoopt wel tijdig fit te zijn voor de eerste race, op 5 maart in Bahrein.

Aston Martin heeft inmiddels Felipe Drugovich aangewezen als vervanger van Stroll. De 22-jarige Braziliaan, afgelopen seizoen kampioen van de Formule 2, neemt samen met Fernando Alonso het testwerk voor zijn rekening.

Verwacht wordt dat Stroll snel zal herstellen. Dagelijks zal gekeken worden richting de GP van Bahrein of hij dit zal halen.

„Ik had een wat onfortuinlijk ongeluk toen ik tijdens een training op mijn fiets zat, in voorbereiding van dit seizoen. Ik ben vastberaden om snel terug te keren in de auto en kijk erg uit naar dit seizoen. Ik ben zeer gemotiveerd om snel terug te keren”, zo liet hij weten.

De testdagen in Bahrein beginnen elke dag om 8.00 uur Nederlandse tijd en eindigen om 17.30 uur. Ruim een week later, op zondag 5 maart, vindt op dezelfde plek de eerste race van het seizoen plaats.