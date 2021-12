Vlag uit in Arnhem: Vitesse nu echt zeker van eerste overwintering

De Engelse club had tien dagen de tijd om in beroep te gaan. Die termijn is nu verstreken en volgens Vitesse is een beroep uitgebleven. „De eerste Europese overwintering in onze clubhistorie is nu helemáál officieel”, schrijft de club op Twitter. Op de website van de UEFA staan Vitesse en Tottenham Hotspur nog wel bij elkaar als tegenstander van Rapid Wien in de eerste knock-outronde van de Conference League. Die wedstrijden zijn op 17 en 24 februari.

Tottenham Hotspur kon vanwege een golf aan coronabesmettingen binnen de selectie van Conte op de laatste speeldag van de groepsfase niet aantreden tegen Stade Rennes. Het bleek ook onmogelijk om een nieuwe datum te vinden voor het duel. De tuchtcommissie van de UEFA besloot vervolgens om de wedstrijd om te zetten in een reglementaire 3-0-nederlaag voor de Spurs, die daardoor achter Stade Rennes en Vitesse op de derde plaats in de poule eindigden.

Tottenham liet toen in eerste instantie via een woordvoerder weten zich neer te leggen bij de uitspraak. Een dag later zei Conte dat de club wél beroep wil aantekenen. „Ik, de club en onze fans vinden het ongelooflijk dat de UEFA dit heeft besloten”, aldus de Italiaan. „Ik ben daar zwaar teleurgesteld over, het is erg oneerlijk. Wedstrijden moeten op het veld worden beslist. Maar het is nog niet definitief. We hebben alsnog veel vertrouwen in een goede afloop.”