Armando Broja redt Vitesse na oude fout Oussama Tannane

Tannane was de afgelopen weken geweldig in vorm bij Vitesse en de mooie staaltjes voetbal die hij liet zien drongen zijn reputatie van enfant-terrible naar de achtergrond. Op bezoek bij ADO Den Haag kwam echter het korte lontje van de begaafde technicus weer eens aan de oppervlakte. Nadat scheidsrechter Richard Martens verzuimde Tannane een vrije trap mee te geven ontstak de Amsterdammer in grote woede en incasseerde hij binnen vijf seconden twee gele kaarten wegens commentaar op de scheidsrechter. Met de stoom uit zijn oren stampvoette Tannane naar de kleedkamers ondertussen bekvechtend over een afstand van vijftig meter met zijn eigen doelman Remko Pasveer.

Het is zonde dat Tannane zich zo liet gaan, want hij was aan een heel goed seizoen bezig en leek in de huidige vorm rijp voor een nieuwe stap hogerop na dit seizoen. Dan helpen dit soort incidenten niet, zeker niet als je al een bepaalde reputatie hebt op dit vlak. Zo werd Tannane bij zijn vorige werkgever FC Utrecht weggestuurd na een slaande ruzie met ploeggenoot Sean Klaiber.

Oussama Tannane baalt. Ⓒ ANP/HH

Kenmerkend voor de kracht van het huidige Vitesse en de zwakte van ADO Den Haag, was dat de zege van Vitesse met een man minder nooit in gevaar kwam. Vitesse stond op het moment dat Tannane werd weggezonden met 1-0 voor door een goal van Armando Broja. De Chelsea-huurling had de voorkeur gekregen boven Oussama Darfalou en bewees zijn grote talent.

Letsch had bij het maken van zijn opstelling moeten improviseren. Niet alleen was Matus Bero geblesseerd teruggekeerd van de nationale ploeg van Slowakije en was Danilo Doekhi niet beschikbaar vanwege een positieve coronatest bij Jong Oranje, maar ook Thomas Bruns en reserve Million Manhoef bleken niet inzetbaar vanwege een positieve coronatests. Het totaal aan positieve coronatests bij Vitesse is daarmee opgelopen tot dertien.

Bij absentie van Doekhi keerde Jacob Rasmussen terug in de ploeg nadat hij een tijdje aan de kant had gestaan door een coronabesmetting. Op het middenveld werden Bruns en Bero vervangen door de van een blessure herstelde Sondre Tronstad en basisdebutant Daan Huisman.

Het verzwakte Vitesse was oppermachtig tegen het jeugdige, maar krachteloze ADO Den Haag, al kreeg de thuisploeg bij de stand van 0-0 een goede kans, toen Sammy Bourard met een prima pass Amar Catic wegstuurde in de diepte. Vitesse-doelman Pasveer was echter de baas in de één-tegen-één-situatie. Kort daarna kwam Vitesse op voorsprong en die kwam vervolgens niet meer in gevaar. Met een man minder wisten de Arnhemmers de marge te verdubbelen door een geweldige actie van Broja, die kappend en draaiend door de Haagse defensie slalomde. De pas 19-jarige Engelsman met Albanese roots liet zien zeer getalenteerd te zijn en is een speler waar Vitesse dit seizoen veel plezier aan kan beleven.