Jürgen Klopp sneert naar verslaggever: ’Je probeert het altijd over mijn rug’

„Je probeert weer iets te creëren over mijn rug, want zo is het. Als ik nu zeg dat het geen penalty is, de scheidsrechter heeft toch gefloten na het zien van de beelden”, zei de geïrriteerde Klopp. „Doe nou eens niet. Je probeert het altijd. Als ik nu zeg dat het wel een penalty was, dan ben je niet blij met het antwoord, dus vul de antwoorden zelf maar in.”

Klopp deelde na afloop - toen hij gevraagd werd naar de blessure van James Milner - ook nog een sneer uit aan Chris Wilder, de trainer van Sheffield United. Wilder stelde eerder het niet eens te zijn met Klopp, die een voorstander is van het toestaan van vijf wissels in plaats van de gebruikelijke drie.

„Ja, gefeliciteerd. Het is een hamstringblessure, verrassend”, was Klopp cynisch. „Ook Brighton had te maken met blessures, maar vraag Wilder maar hoe we dat kunnen voorkomen. Hij zei dat ik egoïstisch ben. Maar 55 tot 60 procent van de managers is voorstander van vijf wissels. Ik denk dat Wilder zélf een egoïst is.”

Henderson: ’Weg met VAR’

Jordan Henderson liet zich wel uit over het toekennen van de penalty. De middenvelder zei te verlangen naar de tijd zonder videoscheidsrechter. „Ik wil niet voor anderen spreken, maar als je het mij vraagt, schaffen we het af. Ik wil gewoon voetbal spelen als vroeger”, aldus Henderson.

„We hebben het telkens over voorvallen in een wedstrijd in plaats van over het voetbal. Ik hoorde Kevin De Bruyne in een interview beweren dat men zoveel regels heeft veranderd dat we het niet meer kunnen volgen. Voor mij is dat een groot probleem.”

Liverpool leek met 1-0 te gaan winnen in Brighton, maar in de derde minuut van de blessuretijd benutte de Duitser Pascal Gross een strafschop. Die was toegekend na een overtreding van Andy Robertson op Danny Welbeck.

