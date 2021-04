Polen lopen weg met Femke Bol: atlete als wereldster behandeld

Alle ogen zijn tijdens de WK Estafette in het Poolse Chorzow op de Nederlandse 400-meterspecialiste Femke Bol gericht. Ⓒ FOTO EPA

CHORZOW - Van de 560 atleten die meedoen aan de WK Estafette in het Poolse Chorzow, zijn er slechts drie gevraagd om aan te schuiven bij de officiële presentatie, daags voor het evenement. Eén van hen is Femke Bol, de Nederlandse 400-meterspecialiste die in Polen als een wereldster wordt behandeld. Vrolijk verkondigt ze het doel van de Hollandse missie: „We willen met vijf teams naar Tokio.”