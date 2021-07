Live Formule 1: Max Verstappen nipt sneller dan Lewis Hamilton in Q1

„Het principe blijft hetzelfde: je wil ook die sprintrace winnen”, vindt Max Verstappen. „Maar je calculeert wel in welke risico’s je wel of niet moet nemen. Als je kan winnen ga je ervoor, maar als het niet lukt moet je zorgen dat je er vlak achter eindigt. Als je maar niet nul punten scoort of, erger nog, achteraan start tijdens de belangrijkste wedstrijd.”

De top-3 van de sprintrace verdient immers punten (drie, twee en één) voor de WK-stand. Vrijdag wacht na één vrije training de traditionele kwalificatie, waarvan het resultaat dan weer leidend is voor de startopstelling van die sprintrace van zaterdag.