Strijd in play-offs om Europees voetbal ligt volledig open na late Twente-goal Zerrouki tegen Sparta

De met een masker spelende Ramiz Zerrouki is bezig aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van FC Twente en maakt deze zomer de overstap naar Feyenoord. De middenvelder, die zo’n geweldige ontwikkeling heeft doorgemaakt de afgelopen seizoenen, is geen speler die vaak scoort. De late goal tegen Sparta was pas zijn zesde goal in 107 wedstrijden voor zijn club, maar dit is er een die wellicht goud waard is.

Sparta Rotterdam strijdt voor een terugkeer op het Europese podium na maar liefst 38 jaar. De ploeg van trainer Maurice Steijn zou met een thuiszege aan een gelijkspel genoeg hebben gehad in de return zondag in de Grolsch Veste, maar zal nu moeten winnen, desnoods vanaf de strafschopstip, in Enschede, waar dit seizoen nog geen ploeg heeft gewonnen.

Ongekend

Hoe het zondag ook afloopt, het is sowieso een ongekend seizoen geweest voor Sparta. Vorig seizoen ontsnapte de oudste club in het Nederlandse profvoetbal pas in de laatste vier speelronden ternauwernood aan degradatie, nadat trainer Steijn de handschoen had opgepakt.

De sterke eindfase van het seizoen heeft Sparta dit seizoen doorgetrokken en de tastbare beloning voor het topseizoen in de vorm van kwalificatie voor de tweede voorronde van de Conference League ligt binnen handbereik. ,,Plaatsing voor Europees voetbal zou de kers op de taart zijn. Dat zou het geweldige seizoen helemaal afmaken”, vond Steijn.

Op het uitverkochte Kasteel greep Sparta, onder toeziend oog van de aan een terugkeer gelinkte Kevin Strootman, vanaf de aftrap het initiatief. Voortdurend werd gezocht naar de gevaarlijke Koki Saito, de handenbinder op links. De Japanner wordt ook komend seizoen door Sparta gehuurd van Lommel SK, de Belgische club die deel uitmaakt van de City Football Group, en daarmee heeft de Kasteelclub een belangrijke slag geslagen.

Sparta-trainer Maurice Steijn had dezelfde ploeg het veld ingestuurd als in de tweede wedstrijd tegen FC Utrecht. De met pijntjes uitgevallen Tobias Lauritsen en Mike Eerdhuizen waren tijdig opgelapt.

Sparta en FC Twente hadden anderhalve maand geleden in de reguliere competitie nog een incidentrijke onderlinge wedstrijd afgewerkt, die eindigde in 3-3. In die wedstrijd had assistent-trainer Jeroen Rijsdijk van Sparta het aan de stok gekregen met Julio Pleguezuelo, die aan de zijlijn de doorgang werd belet door het lid van de technische staf, die daarvoor de rode kaart kreeg. Bij de warming-up keek Pleguezuelo op komische wijze terug op het voorval door Rijsdijk een vriendschappelijk beukje te geven. De Sparta-assistent kon er wel om lachen.

Onvoorspelbare dingen

Na de goede periode van Sparta kreeg FC Twente in het laatste kwartier voor rust de overhand. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Ron Jans, de gedoodverfde favoriet om de play-offs te winnen, maar de charme van de play-offs zit in de onvoorspelbare dingen die kunnen gebeuren en een wedstrijd op zijn kop kunnen zetten.

Tegen SC Heerenveen was dat een zeldzame misser van doelman Lars Unnerstall op een zwabberschot van Thom Haye. Nu ging het direct na de aftrap van de tweede helft mis voor FC Twente, toen Saito gewillig over het been ging bij de meeverdedigende Vaclav Cerny en scheidsrechter Jeroen Manschot de bal gemakkelijk op de stip legde. Penaltyspecialist Vito van Crooij maakt vervolgens ook tegen Unnerstall geen fout vanaf elf meter.

Bekijk hier de penalty van Van Crooij.

Knokkersmentaliteit

FC Twente schroefde vervolgens het tempo omhoog om de opgelopen schade weg te werken, maar de ploeg die in de halve finale tegen SC Heerenveen nog zo veel kansen had gecreëerd, kwam niet of nauwelijks door de hechte Sparta-defensie heen. Het team van Steijn is een tegenstander die FC Twente niet echt ligt. De tukkers hebben dit seizoen nog niet gewonnen van de Rotterdamers. In de reguliere competitie werd het 3-3 en 1-1. ,,Sparta is een ploeg met een echte knokkersmentaliteit, daar is het altijd lastig tegen spelen”, had FC Twente-trainer Jans vooraf gezegd.

Na een dik uur kwamen Ricky van Wolfswinkel en Sem Steijn bij FC Twente in de ploeg voor de nogal anoniem spelende Manfred Ugalde en Michel Vlap. Daarmee was deel 3 van de zogenaamde ‘Steijn-derby’ met vader Maurice aan Sparta-zijde en zoon Sem aan de kant van FC Twente een feit. Steijn junior bracht meteen een flinke dosis energie in de wedstrijd. De Twentse dadendrang leverde aanvankelijk weinig op en uiteindelijk mocht het team van Jans zich gelukkig prijzen, dat Joshua Kitolano een grote kans op de 2-0 niet benutte. Totdat in blessuretijd Zerrouki met zijn kopgoal de kansen van FC Twente op Europese kwalificatie alsnog een enorme boost gaf.

Bekijk hier de goal van Zerrouki.