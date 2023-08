Andries Jonker tipt Oranje-fans: ’Je mandje uit en er met chips en bier een gezellige avond van maken’

SYDNEY - Andries Jonker hoopt dat er komende nacht (vanaf 04.00 uur) honderdduizenden mensen in Nederland voor de buis zijn Oranje Leeuwinnen mentaal zullen steunen, als het Nederlands elftal in Sydney via Zuid-Afrika de laatste acht van het WK hoopt te bereiken. Goed voor het saamhorigheidsgevoel, net als vroeger. „Mandje uit en bitterballetje erbij.”

Andries Jonker op de persconferentie met captain Stefanie van der Gragt. Ⓒ Soccrates