Geblesseerde Ziyech slaat bekerwedstrijd Ajax over

De ernst van de blessure is nog onduidelijk, maar Ten Hag zal sowieso geen risico met hem willen nemen gezien de uitwedstrijd tegen FC Groningen en de thuiswedstrijd tegen PSV die voor Ajax op het programma staan in de Eredivisie. Ryan Gravenberch, die tegen Sparta werd gewisseld vanwege knieklachten, stond dinsdag weer op het trainingsveld.

Ajax zal niet met een fantasie-elftal aantreden in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA. Jong Ajax heeft afgelopen maandag gespeeld en moet vrijdag alweer aantreden in de Keuken Kampioen Divisie, dus zal Ten Hag putten uit de eerste selectie. Wellicht krijgen reserves als Lassina Traoré, Jurgen Ekkelenkamp en Carel Eiting, die goed invielen tegen Sparta, opnieuw speeltijd.

Op het trainingsveld was dinsdag ook het 16-jarige talent Naci Ünüvar, die een goed trainingskamp afwerkte in Qatar, present. Ünüvar maakte in Qatar al zijn officieuze debuut in het eerste en hoopt in de tweede seizoenshelft ook zijn officiële debuut te kunnen maken.