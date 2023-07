Premium Het beste van De Telegraaf

Nu ook baas op gras? Iga Swiatek gaat voor de Rafael Nadal-aanpak op Wimbledon

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Iga Swiatek Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Daar waar in het verleden grootheden als Steffi Graf of Serena Williams vaak de huizenhoge favoriet waren voor de titel op Wimbledon is de winnares bij de vrouwen tegenwoordig minder goed te voorspellen. Nummer één van de wereld Iga Swiatek liet in ieder geval wel zien dat spelen op gras haar steeds beter bevalt. In de tweede ronde veegde ze tussen de buien door Sara Sorribes Tormo uit Spanje zonder pardon van het centre court: 6-2 en 6-0.