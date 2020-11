Muzikant Simon Keizer schoot WK-bal van Diego Maradona aan flarden

Jan Keizer was bij het WK van 1986 de scheidsrechter bij het duel tussen Argentinië en Italië, waarin dus ook Diego Maradona meespeelde. Ⓒ Getty Images

VOLENDAM - Simon Keizer denkt er nog regelmatig aan terug. De bal waarmee Diego Maradona scoorde op het historische WK van 1986, was in het bezit van de Volendamse zanger. Zijn oom Jan Keizer vervulde de rol van scheidsrechter tijdens het pouleduel Italië-Argentinië (1-1) en nam de wedstrijdbal mee naar huis, om die naderhand cadeau te doen aan Simon voor diens achtste verjaardag. Enkele uren later was de legendarische bal kapot…