Glen Durrant verrassende opvolger Michael van Gerwen in Premier League

Durrant verdient met zijn zege 250.000 pond, zo’n 275.000 euro. Aspinall hield aan zijn finaleplaats ruim 130.000 euro over. Voor de 29-jarige Engelsman blijft zijn grootste zege voorlopig de UK Open, die hij in 2019 op zijn naam schreef.

De 49-jarige Durrant is de opvolger van Michael van Gerwen. De Nederlander won de afgelopen vier edities van de Premier League, maar had zich tot veler verbazing in deze door het coronavirus aangetaste editie niet geplaatst voor de play-offs. In 2019 rekende Van Gerwen in de finale af met Rob Cross.

Schotten gevloerd

De eerste halve finale kwam in Coventry maar moeizaam op gang. Durrant, debutant en tot ieders verrassing nummer één van de reguliere competitie, nam een 6-3 voorsprong tegen Anderson, maar leek alsnog te stranden. De Schot kreeg liefst vier wedstrijdpijlen, maar benutte die niet, waarna de verbouwereerde Durrant (gemiddeld slechts 86) zich plaatste voor de eindstrijd: 10-9.

Door de uitschakeling van Anderson was direct duidelijk dat er een speler zou winnen die nog nooit eerder de prestigieuze competitie op zijn naam had geschreven.

In de tweede halve finale was het niveau al een stuk hoger. Peter Wright startte als favoriet tegen Nathan Aspinall, maar vloog er net als zijn landgenoot Anderson uit. Met 10-7 in legs wees de 29-jarige Engelsman de regerend wereldkampioen terug.

Tussentijdse demarrage

In de finale ging het een half uur later lange tijd geheel gelijk op tussen Durrant en Aspinall, maar vanaf 6-6 won de in 2019 naar de PDC overgestapte Durrant drie legs op een rij. Dat voordeel gaf de darter uit Middlesbrough niet meer uit handen. Durrant kon bijna niet geloven dat hij de titel had veroverd.

Het is de eerste grote titel voor Durrant bij de PDC. Bij de BDO was hij een aantal jaren de beste speler. Zo veroverde hij in 2017, 2018 en 2019 de wereldtitel bij de minder hoog aangeslagen bond.