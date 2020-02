Golftoernooien geschrapt wegens coronavirus

"De gezondheid en de veiligheid van onze speelsters, fans en iedereen die bij deze toernooien werkzaam is, hebben onze hoogste prioriteit", meldde de LPGA maandag. Het in de Chinese stad Wuhan uitgebroken virus heeft inmiddels aan meer dan 800 mensen het leven gekost. Met name sportevenementen in China werden de afgelopen weken afgelast of verplaatst.

De Nederlandse golfster Anne van Dam had beide toernooien niet op haar agenda staan. Dat gold wel voor het Blue Bay LPGA, begin maart in China. Dat toernooi werd eerder al afgelast. Van Dam eindigde afgelopen weekeinde als twintigste op de Handa Vic Open in het Australische Geelong.