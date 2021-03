Barcelona kan niet voor nieuwe Champions League-stunt zorgen tegen Paris Saint-Germain

En daarmee is de eerste Champions League-campagne van Koeman als trainer van Barcelona ten einde. De blaugranas hadden drie weken geleden in het eigen Camp Nou een behoorlijk pak slaag (1-4) van de Fransen gekregen, waardoor de return in Parijs op voorhand al weinig kansrijk was. Maar alles en iedereen hield zich toch vast aan het wonder van vier jaar geleden, toen Barça na een 4-0 nederlaag in de heenwedstrijd thuis met 6-1 won.

Dembélé laat kansen liggen

De kansen waren er in de eerste helft zeker voor de ploeg van Koeman. Alleen Ousmane Dembélé mocht al vier keer in kansrijke positie aanleggen, maar de aanvaller schoot voorlangs, over en stuitte twee keer op PSG-doelman Keylor Navas. Ook bij een schot van Sergiño Dest lag Navas in de weg, de bal belandde via hem op de lat.

Kylian Mbappé juicht nadat hij de score heeft geopend. Ⓒ AFP

De enige poging waarop Navas geen antwoord had, was een enorme pegel van Lionel Messi een kleine tien minuten voor rust. De Argentijn werd in de as van het veld aangespeeld, nam de bal even mee en knalde de bal onbedaarlijk hard in de linkerkruising. Het was de gelijkmaker, omdat Kylian Mbappé de thuisclub even eerder op voorsprong had gezet. Daar was wel tussenkomst van de videoscheidsrechter voor nodig, nadat scheidsrechter Anthony Taylor een overtreding van Clement Lenglet op Layvin Kurzawa niet zo had uitgelegd.

Messi faalt vanaf de stip

Mbappé mocht vervolgens toch aanleggen van elf meter en schoot feilloos raak. Dat had Messi op slag van rust ook kunnen doen, toen Barcelona een penalty kreeg na een overtreding van Kurzawa op Antoine Griezmann. Maar opnieuw lag Navas in de weg. De door Messi hard en laag ingeschoten bal kwam via het been van Navas en de lat weer terug het veld in.

Lionel Messi faalt vanaf elf meter. Ⓒ Reuters

Had Messi daar voor 1-2 gezorgd, dan had het na rust wellicht nog raar kunnen lopen. Nu probeerde Barcelona het wel, maar in de wetenschap dat het nog minimaal drie keer moest scoren en het gegeven dat Paris niet bijster veel weggaf, ebde het vertrouwen bij de Spanjaarden langzaam weg. Gescoord werd er dan ook niet meer door Frenkie de Jong (die het hele duel speelde) en zijn ploeggenoten, die zich nu volop kunnen richten op de strijd om de Spaanse landstitel.

