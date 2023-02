Sparta voor de negende keer op een rij ongeslagen in Eredivisie

Jonathan de Guzman stond voor het eerst sinds 16 oktober weer in de basisopstelling van Steijn. Ook opvallend; de Spartanen speelden in hun zogeheten 'Ode aan de Nacht'-tenue, een compleet zwarte outfit als eerbetoon aan wijlen dichter en Sparta-fan Jules Deelder, die altijd in het zwart gekleed was.

Sterke start Fortuna

Fortuna begon aanvallend en kwam een paar keer gevaarlijk voor het doel van doelman Olij, maar er viel geen doelpunt. Ook een afstandsschot van spits Burak Yilmaz leverde niks op. Na een klein half uur was er een grote kans voor Sparta, maar Tobias Lauritsen kopte de bal naast.

De sfeer is prima in Sittard Ⓒ Pro Shots

De thuisploeg speelde met meer pit. Fortuna verhoogde de druk in de tweede helft en kreeg legio kansen. Een goal wilde maar niet vallen. Olij moest ingrijpen bij een hard schot van Kristijan Bitrovic en een kopbal van Tijjani Noslin. Iñigo Córdoba had in de slotfase de bal voor het inschieten, maar hij mikte oog in oog met de keeper hoog over.