Magische dag Mathieu van der Poel tussen de brokstukken

Tour de France

Tim Merlier wint door valpartijen ontsierde finale, Mathieu van der Poel behoudt geel

Tim Merlier heeft de derde etappe in de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Fenix was de sterkste in de massaspurt in de etappe van Lorient naar Pontivy over 182,9 kilometer. De rit werd in de slotfase ontsierd door valpartijen, waarbij Caleb Ewan en Primoz Roglic de g...