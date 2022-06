Korpatsch woedend op dubbelpartner Tan na late afmelding: ’Ze kan niet meer rennen’

Tamara Korpatsch was namelijk helemaal klaar om aan haar dubbelpartij met Tan te beginnen, totdat ze een uur voor de wedstrijd een berichtje kreeg van Tan. Ze kon toch niet meedoen met Korpatsch. Daar is de Duitse woedend over.

„Ze heeft het mij vanmorgen pas een uur voor de wedstrijd via een berichtje laten weten. Ze heeft mij hier tot een uur voor de wedstrijd laten wachten”, schrijft ze op sociale media.

Oneerlijk

Om te vervolgen: „Het voelt voor mij heel oneerlijk. Ik verdien dit niet. Ik keek er juist zo naar uit op mijn eerste dubbeltoernooi op een Grand Slam te spelen. Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld.”

De partij kon door de late afmelding niet doorgaan en Korpatsch/Tan lagen uit het dubbeltoernooi. De ironie druipt van de boodschap van Korpatsch af. „Ze kan niet rennen, omdat ze gisteren een partij van drie uur heeft gespeeld. Ik heb wel eens 6,5 uur gespeeld en stond de dag erna gewoon weer op de baan voor een partij in het enkelspel. Als je een dag later niet meer kunt spelen, omdat je nog een partij van drie uur in de benen hebt, ben je naar mijn idee niet op je plek in het professionele tennis. En laat er geen misverstand over bestaan. Zij heeft mij gevraagd voor het dubbelspel en niet andersom.”

De Duitse tennisster kan nu naar huis, want ze verloor haar eerste ronde-partij in het enkelspel eerder al.