Virusuitbraak bij Oranje: De Ligt, Gakpo, Botman, Veerman en Verbruggen naar huis

Bondscoach Ronald Koeman heeft drie vervangers opgeroepen: doelman Kjell Scherpen, verdediger Stefan de Vrij en middenvelder Ryan Gravenberch. Oranje start de EK-kwalificatie vrijdag in het Stade de France in Saint-Denis, vlakbij Parijs, tegen de verliezend finalist van het WK. Na dat duel gaat Koeman de samenstelling van zijn selectie opnieuw bekijken. Maandag neemt Oranje het in De Kuip op tegen Gibraltar.

Begin deze week haakten Frenkie de Jong en Steven Bergwijn al af vanwege blessures.