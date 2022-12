Premium Het beste van De Telegraaf

’Dit is een andere tijd en generatie, maar je kunt best heel aanvallend spelen’ Mühren mist glans op WK: ’Iedereen keek altijd naar Oranje’

Door Marcel van der Kraan

Arnold Mühren in zijn geliefde Volendam, de plek waar hij opgroeide en waar hij thuis al uren met de bal bezig was. Ⓒ Mattie van Wijnbergen

Arnold Mühren is van een generatie die het droomvoetbal uit de jaren zeventig meemaakte én in 1988 als routinier met mannen als Ruud Gullit en Marco van Basten goud veroverde. De EK-finale in München is de enige finale die Nederland ooit won. Met aanvallend voetbal, zoals hij dat nu ook zo graag bij Oranje in Qatar wil zien. Mühren vertelt waar de Hollandse School werkelijk voor staat.