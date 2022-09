’Killer’ Krul schittert bij Oranje door afwezigheid

Krul is de penaltyheld van de WK-kwartfinale tegen Costa Rica in 2014 toen uitgerekend Van Gaal eerste goalie Jasper Cillessen vlak voor tijd verving. In zijn hele loopbaan tot dusver (426 duels) kreeg Krul 75 penalty’s tegen. Daarvan liet hij er 59 (79 procent) door en werden er dus zestien gemist (21 procent). Daarmee scoort hij beter dan Cillessen en Mark Flekken (die 19 procent stopten of mis zagen gaan) en Remko Pasveer (17 procent). Justin Bijlow incasseerde vanaf de strafschopstip zelfs 84 procent tegentreffers.

Andries Noppert (67 procent benut) en Kjell Scherpen (73 procent) kunnen weliswaar nog betere cijfers dan Krul overleggen, maar kregen respectievelijk pas drie en elf penalty’s tegen, waardoor die percentages niet of nauwelijks representatief zijn. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Krul ondanks de befaamde en geslaagde wisseltruc van Van Gaal in 2014 alsnog in beeld komt voor het WK in Qatar. Ook al staat hij met zijn club Norwich City in de Championship momenteel op een rechtstreekse promotieplek naar de Premier League.

Feyenoord-keeper Bijlow en Vitesse-doelman Scherpen hebben zich dinsdagochtend gemeld bij Oranje. Het tweetal is net als Krul niet geselecteerd voor het Nederlands elftal, maar werd in tegenstelling tot de Norwich-keeper wel onderworpen aan de tests van Murphy. Voordat het zo ver was zaten Bijlow en Scherpen als veredelde supporters naar de training te kijken. Aanvankelijk over het hekje langs het veld in Zeist gebogen. En later – tijdens de warming-up van de vier andere keepers en de overige internationals – vanuit de dug-out. Nadat de media na een kwartier de training niet meer konden bekijken, kwamen Bijlow en Scherpen alsnog in actie.