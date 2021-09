Memphis Depay poseert tijdens de wedstrijd geduldig met jonge fan: ’Anders dan bij Virgil’

Voetbal

WK-kwalificatie: Frankrijk laat ook in Kiev punten liggen

Frankrijk heeft opnieuw punten laten liggen in de WK-kwalificatie. De regerend wereldkampioen moest in Kiev tegen Oekraïne genoegen nemen met 1-1. Drie dagen eerder was in Straatsburg ook het duel met Bosnië en Herzegovina in 1-1 geëindigd.