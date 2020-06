Kiki Bertens Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Nee, Kiki Bertens is niet razend enthousiast geworden nadat de gouverneur van de staat New York toestemming gaf om de US Open eind augustus ’gewoon’ te organiseren. „Om eerlijk te zijn betwijfel ik of het echt doorgaat”, reageert de Nederlandse nummer zeven van de wereld.