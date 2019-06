’Beschuldiging van verkrachting tegen Ronaldo ingetrokken’

De Amerikaanse Kathryn Mayorga verklaarde in september vorig jaar dat Ronaldo haar in 2009 tot seks heeft gedwongen in een hotel in Las Vegas.

Afgelopen maand werd bij de rechtbank in Nevada het verzoek ingediend de beschuldiging in te trekken. Het is nog onduidelijk of Mayorga en Ronaldo een akkoord hebben gesloten.

