’Onduidelijkheid over intrekking verkrachtingszaak Ronaldo’

Persbureau Bloomberg meldde dat bij de rechtbank in Nevada afgelopen maand het verzoek is ingediend de verkrachtingsbeschulding in te trekken. Volgens een journalist Der Spiegel is de beschuldiging niet van tafel, maar verplaatst naar een ander soort rechtbank. Het Duitse magazine onthulde vorig jaar de documenten waarin Ronaldo werd beschuldigd.

In september vorig jaar deed Kathryn Mayorga bij de politie in Las Vegas opnieuw aangifte van verkrachting door de stervoetballer. Volgens haar heeft Ronaldo haar in een hotel in 2009 tot seks met hem gedwongen. Mayorga zou destijds 375.000 dollar hebben gekregen om de zaak stil te houden. Een eerdere melding van het zedendelict in 2009 leidde niet tot vervolging van Ronaldo.

