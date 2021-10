Weergaloos Ajax veegt Borussia Dortmund van het veld

Met Steven Berghuis in de basis en Davy Klaassen op de bank hoopten de Amsterdammers dinsdagavond af te rekenen met de ’Duitse Champions League-vloek’. De laatste (thuis)overwinning van de Amsterdammers op een Duitse club in de Champions League dateert immers van meer dan 25 jaar geleden.

De equipe van Ten Hag was voorafgaand aan het duel gewaarschuwd. Fenomeen Erling Haaland maakte afgelopen weekend na blessureleed zijn rentree en scoorde direct twee keer in de Duitse competitie. Remko Pasveer stond dus voor een loodzware opgave om de Noorse geweldenaar van scoren af te houden.

Droomstart

De Duitsers, met Donyell Malen in de basis, begonnen beter aan de wedstrijd, maar de eerste grote kans was voor Ajax. Antony bleek echter nog niet helemaal bij de les. Oog in oog met Dortmund-goalie Gregor Kobel zag de Braziliaan zijn schot geblokt worden. In de elfde minuut was het wel raak en ontplofte de kolkende Johan Cruijff ArenA. Een vrije trap van Dusan Tadic belandde via het hoofd van Dortmund-speler Marco Reus zomaar achter zijn eigen doelman en dus kenden de Amsterdammers een droomstart.

De goal leek de Amsterdammers te bevrijden. Ajax oogde een stuk zelfverzekerder en speelde de bal vrolijk rond. Binnen het halfuur verdubbelde Daley Blind de marge. Met een heerlijke knal tekende de linksback voor de 2-0. Kort daarvoor was de Ajacied nog ontsnapt aan een gele kaart, nadat hij boven op de voet van Thomas Meunier ging staan.

De Duitsers mochten van geluk spreken dat ze slechts met twee tegengoals op zak de kleedkamer opzochten. Ajax overklaste Dortmund volledig en de ploeg van Ten Hag kreeg een aantal levensgrote kansen op de 3-0. Vooral Ryan Gravenberch was met een bal op de paal heel dicht bij de derde goal van de avond.

Sébastien Haller viert de 4-0 met Antony en Davy Klaassen. Ⓒ ProShots

Ajax ging na rust vrolijk verder. Via Tadic waren de Amsterdammers meteen gevaarlijk, maar de voorzet van de Serviër bereikte geen ploeggenoot. Aan de andere kant onderscheidde Pasveer zich. De Ajax-goalie kreeg zijn hand nog net tegen een inzet van Haaland, waardoor het leer uiteindelijk uit elkaar spatte op de lat.

Historische voetbalavond

Het was uiteindelijk Antony die de ArenA helemaal liet ontploffen. De Braziliaan legde de bal voor zijn linkervoet en krulde fantastisch binnen.

De avond werd voor de Amsterdammers zelfs nog mooier. Sébastien Haller pikte ook zijn goaltje mee. Na een voorzet van Blind kopte de spits alweer zijn zesde doelpunt dit seizoen in de Champions League tegen de touwen: 4-0. En dus werd het een historische voetbalavond voor de ploeg van Ten Hag.