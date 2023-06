Laporte weer de snelste in Critérium du Dauphiné

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Christophe Laporte (in het geel) troeft Dylan Groenewegen (m) en Sam Bennett af. Ⓒ AFP

De derde etappe in de Critérium du Dauphiné is een prooi geworden voor Christophe Laporte. De Fransman van Jumbo-Visma en leider in het klassement toonde zich dinsdagmiddag na 194 kilometer de snelste in de massasprint.