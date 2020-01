Ajax akkoord met Babel en Galatasaray

Babel stapt vanmiddag in Istanbul op het vliegtuig naar Amsterdam en sluit niet meer aan bij het trainingskamp in Qatar. Om de deal vlot te trekken, bleek Babel, zoals zijn zaakwaarnemer Haatrecht in De Telegraaf al aangaf, bereid een flink deel van zijn salaris in te leveren. „Als hij daarmee Galatasaray én Ajax helpt”, aldus Haatrecht eerder.

Hoewel Babel in Turkije een vaste basisspeler was, bleek Gala gezien de financiële problemen mee te werken aan een tijdelijke overstap.

Achilleshiel

Erik ten Hag zag de komst van de snelle en fitte aanvaller zitten, omdat de voorhoede van Ajax voor de winterstop in de serie tegen Willem II, Valencia en AZ de achilleshiel bleek. Quincy Promes is weliswaar weer volledig inzetbaar, maar Zakaria Labyad zit nog enige tijd in de lappenmand. Terwijl David Neres nog een aantal weken nodig heeft om volledig wedstrijdfit te raken.

Kampioen

Koploper Ajax wil per se kampioen worden, omdat de eerste plaats voor 99 procent zeker een garantie is op deelname in het komende seizoen aan de groepsfase van de Champions League. Babel grijpt zijn derde periode in Amsterdamse dienst aan om zich definitief in de EK-selectie van Ronald Koeman te spelen.

Twee keer kampioen

De veelzijdige aanvaller werd al twee keer met Ajax kampioen. In zijn debuutseizoen 2003/2004, waarin hij als 17-jarige één keer zou spelen, en in zijn comebackjaar 2012/2013. In 2007 werd Babel voor 17,5 miljoen euro verkocht aan Liverpool, waarmee hij geen prijzen zou pakken. Drie seizoenen geleden werd Babel met Besiktas nog kampioen van Turkije.