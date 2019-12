De Ligt in de prijzen op gala Ballon d’Or

De Ligt ontving de prijs uit handen van de Fransman Kylian Mbappé, de winnaar van vorig jaar. Eerder won de 20-jarige De Ligt al de Golden Boy Award, een bij de Italiaanse sportkrant Tuttosport behorende prijs voor grootste voetbaltalent van het jaar. De Portugees João Félix volgde De Ligt op.

De Ligt was ook genomineerd voor de Gouden Bal. De Oranje-international eindigde in die verkiezing als vijftiende.

Naast De Ligt waren ook Samuel Chukwueze (Nigeria/Villarreal), João Félix (Portugal/Atlético Madrid), Mattéo Guendouzi (Frankrijk/Arsenal), Kai Havertz (Duitsland/Bayer Leverkusen), Vinícius Júnior (Brazilië/Real Madrid), Moise Kean (Italië/Everton), Lee Kang-in (Zuid-Korea/Valencia), Andriy Lunin (Real Valladolid) en Jadon Sancho genomineerd (Engeland/Borussia Dortmund).

Van Dijk is nog in de running voor het winnen van de Gouden Bal, de prijs voor beste speler van de wereld. De verwachting is dat de Oranje-international het uit zal moeten vechten met Lionel Messi, vijfvoudig winnaar van de Ballon d’Or. De prijs wordt later op de maandagavond op het gala in Parijs bekendgemaakt.