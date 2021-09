SC Cambuur spoelt Ajax-kater weg tegen Heracles Almelo

Het ging niet zonder slag of stoot, want de ploeg uit Almelo miste veelvuldig grote kansen. Dat mocht de equipe van trainer Frank Wormuth zichzelf na afloop behoorlijk verwijten.

Na 25 minuten scoorde Michael Breij namens Cambuur na een schitterende combinatie met Jamie Jacobs. De bal belandde met links in de bovenhoek: 1-0. In het vervolg van de eerste helft werd Heracles sterker, maar doelman Sonny Stevens had hier en daar wat engeltjes op zijn schouders.

Deksel op neus

Zo kopte Kaj Sierhuis op de lat en kreeg linksback Giacomo Quagliata de grootste kans, maar hij miste jammerlijk voor praktisch open doel.

Giacomo Quagliata kan het niet geloven na zijn gemiste kans. Ⓒ ANP Pro Shots

Nog geen minuut op de klok in de tweede helft, of de Heraclieden kregen het deksel op de neus. Mees Hoedemakers knalde de 2-0 binnen. Invaller Sinan Bakis kreeg een prima kans om de 2-1 te maken, maar hij schoot wild over. Tien minuten voor tijd deed ook Rai Vloet een duit in het zakje, want ook hij miste jammerlijk.

Zesde plek Cambuur

Bakis zorgde er in de 90e minuut voor dat het toch nog spannend werd met een treffer, maar de gelijkmaker zat er in de blessuretijd niet meer in.

Promovendus Cambuur klimt door de zege naar de zevende plek in de Eredivisie. Heracles blijft steken op de 15e stek.