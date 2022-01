Premium Het beste van De Telegraaf

Novak Djokovic wereldwijd symbool van antivaccinatiebeweging Novak Djokovic: boegbeeld tegen wil en dank

Door Willem Held

Novak Djokovic verlaat Australië Ⓒ REUTERS

Hij heeft zelf nooit een oproep in die richting gedaan, maar tennisser Novak Djokovic is inmiddels wereldwijd het symbool van de antivaccinatiebeweging. Zelfs bij de protesten tegen coronamaatregelen, zoals zondag in Amsterdam, worden portretten van de Servische tennisgrootheid getoond. Ondertussen begint zondagnacht de Australian Open nadat ’s werelds beste tennisser het land was uitgezet.