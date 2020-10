Frank de Boer ziet Oranje verliezen bij debuut als bondscoach

De Boer startte met twee AZ-debutanten in de basis: Teun Koopmeiners en Owen Wijndal. Ook doelman Tim Krul, voor het laatst actief als international in 2015 tegen Kazachstan, stond in de basis.

Beoogde basisspelers Frenkie de Jong en Quincy Promes startten op de bank. „Het liefst start je in de sterkste opstelling”, verklaarde De Boer voor het duel. „Iedereen is inzetbaar. Maar het allerbelangrijkste is om iedereen fris te houden voor de komende wedstrijden in de Nations League.” Er werd in de rust dan ook meteen gewisseld. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk bleven achter in de kleedkamer. Nathan Aké en Joël Veltman werden het nieuwe centrale duo achterin.

Owen Wijndal (rechts) hier in actie met Jesus Manuel Corona, maakte zijn debuut in Oranje. Ⓒ ANP

Bekijk ook: De Boer had debuutwedstrijd tegen Mexico liever niet gespeeld

Bekijk ook: Frank de Boer krijgt direct de hoogste moeilijkheidsgraad voor zijn kiezen

Bloedeloos

Voor rust viel er niet heel veel te beleven in het lege stadion. Na ruim tien minuten kregen de Mexicanen de eerste kans van de wedstrijd. Na balverlies van Hans Hateboer, die niet in de gaten had dat Jesús Gallardo in zijn rug zat, kon Raul Jimenez vrij schieten. De bal ging voorlangs.

Een kleine tien minuten later was Oranje voor het eerst gevaarlijk. Na een hakje van Ryan Babel en een doorsteekpassje van Memphis Depay kon Steven Berghuis schieten, maar de Mexicaanse doelman Alfredo Talavera stond de openingstreffer in de weg.

Na ruim een half uur spelen was er even schrik na een knullige terugspeelbal van Wijndal die in de voeten belandde van Rodolfo Pizarro. Tot opluchting van de debutant werd de onverwachte kans om zeep geholpen. Het was een weinig enerverende eerste helft en de scheidsrechter floot ook meteen af toen het scorebord 45 minuten aangaf.

Stefan de Vrij (links) probeert het de Mexicaan Jesus Gallardo lastig te maken. Ⓒ ANP

Wissels

De eerste goede kans in de tweede helft was opnieuw voor de Mexicanen. Jesús Corona onttrok zich aan buitenspel en had de 1-0 moeten scoren, maar Oranje-doelman Tim Krul was hem de baas.

Even later was het dan toch raak voor bezoekers. Invaller Aké maakte in het strafschopgebied een overtreding op Raúl Jiménez. Het leek er wel sterk op dat er buienspel aan vooraf was gegaan. Jiménez zelf verzilverde de toegekende penalty: 1-0.

Het was het startsein voor De Boer om weer te wisselen. Marten de Roon, Calvin Stengs en Luuk de Jong kwamen in het veld voor Georginio Wijnaldum, Steven Berghuis en Ryan Babel.

Oranje leek wat meer aan te dringen zonder dat dat leidde tot echt grote kansen. Aan de andere kant was het Corona die een kwartier voor tijd na een knappe actie de bal wild inschoot, terwijl hij de bal beter had kunnen afgeven. In de 88e minuut had Oranje nog een uitgesproken kans op de gelijkmaker, maar Memphis Depay knalde bal tegen de lat.

De kersverse bondscoach Frank de Boer dirigeert zijn spelers. Ⓒ HH/ANP

Nations League

Zondag kan het Nederlands elftal weer aan de bak, maar dan in de strijd om de Nations League. In Zenica wacht de confrontatie met Bosnië en Herzegovina, drie dagen later is in Bergamo de uitwedstrijd tegen Italië.