WK handbal: grootmacht heeft handen vol aan Steins & co Gretig Oranje laat Noren flink zweten: ’Als we ooit hadden kunnen winnen...’

Door Eddy Veerman

Luc Steins was op dreef tegen de Noren. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wie iets meer dan een jaar geleden had gezegd dat de Nederlandse handbalmannen na ruim zestig jaar hun rentree zouden maken op het WK en daar ook nog eens topnatie Noorwegen aan het wankelen zouden brengen, zou ongeloofwaardig zijn aangekeken. Toch was het dinsdag de realiteit in Krakau. Het uitmuntende spel van Oranje in de eerste helft (17-13 voorsprong) eiste echter zoveel krachtsinspanning van het basisteam dat de ervaren en veelvuldig doorwisselende Noren het langer volhielden: 26-27.