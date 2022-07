Britse media: Ronaldo vraagt United toestemming om te vertrekken

In zijn tweede periode bij de club heeft Ronaldo nu een seizoen in Manchester gespeeld. Tussen 2003 en 2009 speelde hij ook al voor de club. Daarna was Ronaldo actief voor Real Madrid en Juventus, alvorens hij terugkeerde naar Engeland.

De voornaamste reden voor Ronaldo om te vertrekken zou zijn dat hij komend seizoen in de Champions League wil spelen. Daarvoor heeft United zich niet geplaatst.