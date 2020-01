Peterson via Utrecht naar EK: ’Als ik gekke dingen ga doen is alles mogelijk’

Kristoffer Peterson (hier in zijn eerste periode) weer terug bij FC Utrecht. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Na drie jaar is Kristoffer Peterson terug bij FC Utrecht. Een verrassende move voor zowel de Zweedse aanvaller, die vorig seizoen bij Heracles Almelo zo geweldig op schot was, als FC Utrecht zelf. De club uit de Domstad had al ruimschoots aanvallende opties in de selectie, maar Peterson is met zijn specifieke kwaliteiten getaxeerd als een waardevolle aanvulling. Peterson verruilt na een half seizoen zijn Engelse droom bij Swansea City voor de club, waarbij hij al onder contract stond tussen 2014 en 2017, maar nooit echt doorbrak. Peterson maakt morgen bij de bekerwedstrijd van FC Utrecht tegen FC Eindhoven al deel uit van de wedstrijdselectie.